STF apreendeu passaporte de Carla Zambelli, mas liberou logo depois

As medidas cautelares foram contestadas pela defesa de Zambelli e, dias depois da retenção do passaporte, o documento foi devolvido por decisão de Moraes.

Nesta terça-feira, 3, Zambelli afirmou ter deixado o Brasil. O anúncio foi feito dias depois da parlamentar ser condenada por unanimidade pela invasão ao sistema do Poder Judiciário.

Além da condenação pela invasão ao sistema do CNJ, Zambelli é ré por empunhar uma arma contra um homem na véspera do segundo turno da eleição presidencial de 2022. O julgamento por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal está pausado por um pedido de vista do ministro Nunes Marques, mas já há maioria entre os ministros do Supremo para condená-la.

Ao anunciar que deixou o País, a deputada federal afirmou que terá a Europa como destino e que, a exemplo de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos, pretende pressionar autoridades estrangeiras para a imposição de sanções ao Brasil.