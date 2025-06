Governo de SP usa inteligência artificial para mostrar como ficará futura sede

O governador de São Paulo ressalta que a "modelagem final e publicação do edital para licitação do novo Centro Administrativo Campos Elíseos aprovadas". De acordo com ele: "serão mais de R$ 5 bilhões investidos neste projeto que vai centralizar as sedes de secretarias estaduais e órgãos da administração pública".

A nova sede do governo de São Paulo teve seu projeto arquitetônico escolhido em um concurso. De acordo com as previsões atuais, as obras devem começar em 2026 e terminar em 2028, quando a região da Praça Princesa Isabel, nos Campos Elísios, estará revitalizada e reunindo 28 secretarias e 36 órgãos estaduais.

O projeto é composto por cinco prédios, com ligações entre si, uma esplanada arborizada que prioriza o tráfego de pedestres e áreas para a instalação de comércios.

Atualmente, a região se encontra degradada. Diversos comércios fecharam durante a pandemia e a região é frequentada por usuários de drogas da Cracolândia. Tarcísio adotou a revitalização do Centro como uma das bandeiras de sua campanha e prevê reunir investimentos para tal feito por meio de parceiras público privadas.

Neste modelo, empresas provadas deverão construir e manter os edifícios. O governo, por sua vez, pagará aluguel para ocupar os novos prédios.

No início deste ano, entre janeiro e março, o governo realizou uma consulta pública para recolher sugestões da sociedade civil, de investidores e de escritórios de advocacia e consultorias para o projeto de revitalização. Dentre as principais preocupações citadas, estão dúvidas sobre o processo de desapropriação das moradias na região. O governo se comprometeu a minimizar os riscos para a população que será impactada.