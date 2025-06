Tataravô dos dinossauros? Um dos mais antigos répteis gigantes do Brasil é achado

Uma nova espécie de dinossauro descoberta no Brasil e datada de 237 milhões de anos pode ser uma das mais antigas já identificadas. A nova espécie, chamada de Itaguyra occulta, foi descrita por paleontólogos brasileiros e argentinos a partir de fósseis coletados em Santa Cruz do Sul (RS) e armazenados por décadas na coleção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A pesquisa foi publicada no periódico científico Scientific Reports (do grupo Nature) e revela que o fóssil de 237 milhões de anos é um dos mais antigos já encontrados da linhagem dos ornitísquios - a ordem dos dinossauros herbívoros - podendo, até mesmo, ser o primeiro deles. O achado sugere uma presença contínua dos silessauros no território sul-americano ao longo do triássico, preenchendo um intervalo pouco documentado de 240 milhões a 233 milhões de anos atrás.

"A descoberta preenche um hiato temporal crítico e sustenta a ideia de que os silessauros podem ser os primeiros representantes da ordem dos ornitísquios", afirmou o paleontólogo Voltaire Paes Netto, pesquisador do Museu Nacional e principal autor do novo estudo.