Alesp reforça segurança de deputadas após ameaças de morte e de invasão do prédio

Diante das ameaças, as deputadas da Alesp formularam uma nota conjunta intitulada "Não seremos caladas", expondo o ocorrido. "Trata-se de uma nítida tentativa de silenciar mulheres em um ataque misógino, racista e capacitista em uma situação que, embora nos cause choque, infelizmente, é mais uma expressão de ódio e de violência a mulheres que buscam ocupar espaços de poder na política de nosso País", disseram as deputadas.

Outras personalidades e entidades também se solidarizaram com as deputadas de São Paulo. A União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) repudiou as ameaças de morte e estupro enviadas por e-mail às deputadas.

"A Unale se solidariza com as deputadas da Alesp e com todas as mulheres que enfrentam violência política de gênero. Colocamo-nos à disposição para colaborar com as investigações e para apoiar iniciativas que visem combater e prevenir esse tipo de violência, promovendo um ambiente político mais seguro e inclusivo para todas e todos", disse a entidade.

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também prestou solidariedade às deputadas. "Um ato misógino e violento, típico da política do ódio", afirmou a ministra nesta terça-feira.