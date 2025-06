Caso do bolo envenenado: o que pode acontecer com a adolescente que confessou e foi apreendida?

Uma adolescente de 17 anos confessou nessa terça-feira, 3, ter colocado veneno no bolo que matou a jovem Ana Luiza de Oliveira Neves, da mesma idade, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, de acordo com a Polícia Civil do Estado de São Paulo.

A vítima morreu no domingo, 1º, em razão de uma intoxicação alimentar provocada após ingerir o alimento. A investigação sobre o caso segue em andamento.

O que prevê a legislação brasileira em crimes envolvendo menores de idade? Decisão é baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)?