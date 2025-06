Deputado italiano pede extradição e revogação de cidadania de Carla Zambelli

O deputado italiano Angelo Bonelli, do partido Europa Verde, encaminhou nesta quarta-feira, 4, um ofício solicitando ao governo da Itália "medidas urgentes" para extradição e revogação da dupla cidadania de Carla Zambelli (PL-SP) após a deputada anunciar que deixou o Brasil e que pretende morar na Europa, para onde deve ir depois dos Estados Unidos. Em maio, a parlamentar foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão, além da perda do cargo na Câmara dos Deputados, pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O ofício foi encaminhado aos ministros dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional, do Interior e da Justiça, pedindo "para revogar a cidadania daqueles que forem condenados por crimes de golpe ou tentativa de golpe, crimes contra a humanidade, incitação à subversão violenta da ordem econômica ou social do Estado, ou à supressão violenta da ordem política e jurídica do Estado", conforme escreveu o deputado no documento.

Angelo Bonelli também mencionou no ofício a declaração de Carla Zambelli, na qual ela afirma que deixará os Estados Unidos - onde está atualmente - rumo à Itália, por acreditar ser "intocável" no país. O objetivo do deputado é impedir que a parlamentar do PL obtenha asilo político na Itália.