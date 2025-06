Fávaro: é provável que grande comprador diminua embargo ao frango

São Paulo e Brasília, 4 - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nesta quarta-feira, 4, em entrevista coletiva, que o foco do governo brasileiro é retomar "o mais rápido possível" a normalidade nas exportações de carne de frango, após a suspensão imposta por dezenas de países em virtude da confirmação de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. Ele sinalizou otimismo com a possibilidade de redução antecipada dos embargos, mesmo antes do fim do período de 28 dias do "vazio sanitário", que se encerra em 18 de junho."É provável que grandes compradores possam diminuir o embargo antes dos 28 dias", disse Fávaro, citando negociações em curso com mercados como China, União Europeia e México. Segundo ele, "a estratégia do ministério é retomar a normalidade das exportações o mais rápido possível", em especial com países que adotaram restrições apenas ao produto vindo do Rio Grande do Sul.O ministro revelou que a União Europeia (UE) já encaminhou um questionário técnico ao Ministério da Agricultura, dentro de um processo formal de avaliação para a flexibilização do embargo. "Há indício de que a UE possa flexibilizar suspensões ao frango brasileiro", afirmou. Ele também disse que a China, maior comprador da proteína brasileira, "deu indícios de que está avaliando regionalização para gripe aviária", o que abriria caminho para suspensões apenas localizadas, e não nacionais.Fávaro espera que o Brasil recupere o status de país livre de gripe aviária em plantel comercial, com contenção eficaz do foco em Montenegro (RS). "Temos de ser mais contundentes nas negociações com países após os 28 dias do vazio sanitário", afirmou, destacando que o objetivo é minimizar as perdas comerciais ao máximo.Apesar da suspensão das exportações de carne de frango para 38 destinos e de restrições adicionais ao produto gaúcho por parte de outros 14 mercados, o ministro avalia que o impacto comercial tem sido limitado. "A redução do fluxo por suspensões das exportações de frango não é impactante", declarou. Ele argumentou que, além da robustez do sistema sanitário brasileiro, o histórico de diálogo com os parceiros comerciais contribui para a expectativa de uma retomada gradual das vendas externas.