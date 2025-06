FS se une à startup finlandesa para transformar vinhaça em proteína funcional

São Paulo, 4 - A FS, uma das maiores produtoras de etanol do Brasil, está apostando na biotecnologia para agregar valor ao milho de segunda safra e ampliar seu portfólio na área de nutrição animal. Em parceria com a startup finlandesa Enifer, a companhia informou, em nota, que avança no desenvolvimento de um ingrediente funcional inovador a partir da vinhaça - coproduto do etanol - utilizando um fungo. A tecnologia é inédita no Brasil e foi redescoberta pela Enifer em 2020, após ter sido utilizada na Europa nas décadas de 1970 e 1980. "Estamos agregando valor adicional ao milho de 2ª safra ao desenvolver uma solução relevante e inovadora para a nutrição animal, utilizando uma matéria-prima preexistente e sem comprometer a produção de DDG", afirmou, na nota, o CEO da FS, Rafael Abud. Segundo o vice-presidente de Sustentabilidade e Novos Negócios da FS, Daniel Lopes, os estudos começaram em 2022 com apoio de universidades brasileiras e agora evoluem para a construção de uma planta piloto, prevista para iniciar testes em 2026. "Iniciaremos agora a construção da nossa planta piloto com o intuito de escalar o processo e validar o produto como uma solução funcional de alto desempenho para o mercado de nutrição animal", explicou. A inovação também conta com respaldo financeiro. O projeto foi aprovado no edital Mais Inovação Brasil e receberá R$ 9,8 milhões da Finep, que serão aplicados no desenvolvimento de etapas críticas do processo de fermentação. A planta piloto terá capacidade inicial de 500 toneladas por ano, com projeção de alcançar 10 mil toneladas anuais em escala industrial. A FS já utiliza a vinhaça para produção de DDG. O novo processo será integrado à produção de etanol, reforçando o esforço da empresa em extrair o máximo valor do milho. A companhia planeja comercializar o novo ingrediente funcional no Brasil e em mercados internacionais como Equador e Chile, com foco na nutrição de camarões e salmões.