Lula chama atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA de 'terrorista'

'Lamentável'

Lula classificou como "lamentável" a presença do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nos Estados Unidos. Eduardo se licenciou da Câmara em março e se mudou para o país em busca de "sanções aos violadores dos direitos humanos".

"Isso, sim, é desrespeito ao Brasil. Isso, sim, é provocação", disse Lula, voltando a criticar o ex-presidente pelos seus ataques à Justiça Eleitoral. "Bolsonaro não nega os votos que os filhos dele receberam, só os dele", completou.

No último domingo, 1º, o presidente já havia comentado as iniciativas do governo Donald Trump contra Moraes, no 16.º congresso do PSB.

"Você veja, os Estados Unidos querem processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Ora, que história é essa de os Estados Unidos quererem criticar alguma coisa da Justiça brasileira? Nunca critiquei a Justiça deles. Eles fazem tanta barbaridade, tantas guerras, eu nunca critiquei", disse Lula.

Alvo