Ministro da Educação diz que IA deve corrigir provas do Enem daqui a pouco

O ministro da Educação, Camilo Santana, acredita que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em breve será corrigido por inteligência artificial (IA). Em entrevista à Rádio Eldorado nesta quarta-feira, 4, ele afirmou que "não há mais retorno" com relação às novas tecnologias. "Eu não tenho dúvida que a tecnologia vai trabalhar isso com a maior certeza. Daqui a pouco, nós vamos conseguir corrigir a prova, vamos conseguir fazer tudo com inteligência artificial", disse, ao ser questionado sobre a possibilidade da correção do maior exame do País.

As inscrições para o Enem terminam nesta sexta-feira, 6. As provas serão nos dias 9 e 16 de novembro. Para quem não tem isenção, a inscrição custa R$ 85,00.

Pela primeira vez, neste ano, alunos do 3º ano do ensino médio da rede pública estão automaticamente pré-inscritos, precisam apenas validar a inscrição no site do MEC. A prova também vai voltar a valer como certificação para quem ainda não concluiu o ensino médio.