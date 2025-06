Piloto brasileiro flagra maior vulcão da Europa em erupção e registra vídeo em voo

"A atividade começou no cratera do Sudeste, com explosões estrombolianas de intensidade e frequência crescentes que evoluíram para atividade de fonte de lava. Posteriormente, um colapso parcial do flanco norte do cráter produziu um fluxo piroclástico que desceu para o Vale do Leão, levantando uma nuvem de cinzas e outros materiais piroclásticos visíveis na maior parte da Sicília oriental", informou o instituto.