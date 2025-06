Por que a Justiça mandou soltar MC Poze do Rodo

A Justiça criticou o procedimento da Polícia Civil do Rio de Janeiro na prisão de Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, o MC Poze do Rodo. O desembargador Peterson Barroso Simão, da 5.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, citou que o cantor teria sido algemado e tratado de forma desproporcional, com ampla exposição midiática. Segundo ele, existem indícios que comprometem o procedimento regular da polícia.

Procurada, a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) não comentou a decisão judicial.

O cantor de funk foi preso temporariamente no último dia 29, em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, com base em acusações de associar-se à facção Comando Vermelho (CV) e fazer apologia a crimes como o tráfico de drogas. Segundo a investigação, Poze estaria se apresentando exclusivamente em comunidades controladas pelo CV, onde traficantes armados, inclusive com fuzis, fazem a segurança dos eventos e do próprio artista. A Justiça do Rio de Janeiro mandou soltar na segunda-feira, 2, o cantor de funk.