Pressão intracraniana: como saber se está elevada, como no caso de Chico Buarque?

É possível evitar o problema?

De acordo com Vanessa, não é possível evitar o problema, já que geralmente ele é causado por alterações na absorção do líquor e o próprio envelhecimento do sistema nervoso central.

O que é derivação ventrículo peritoneal, procedimento feito por Chico Buarque?

É um procedimento cirúrgico no qual é feita uma incisão no couro cabeludo e um pequeno orifício no crânio, aproximadamente do tamanho de uma moeda de um centavo. Por esse orifício, um cateter é inserido em uma cavidade do cérebro para permitir a drenagem do líquor (o líquido que circula na região do cérebro e da medula).

Esse tubo é ligado a uma válvula que controla a saída do líquido e, depois, segue por baixo da pele até o abdômen, onde o líquido é absorvido pelo corpo.