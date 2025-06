Quem era o modelo de 17 anos morto afogado no Ceará após sessão de fotos de formatura

O estudante Nicolas Camassola, de 17 anos, morreu na última terça-feira, 3, ao se afogar na Praia de Pontal de Maceió, em Fortim, litoral leste do Ceará. O jovem estava com outros alunos no local tirando fotos para a festa de formatura.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado informou que a guarnição foi acionada por volta das 14h30, e que o corpo do adolescente já tinha sido trazido à faixa de areia pelas ondas quando os agentes chegaram.

De acordo com uma testemunha, os estudantes estavam tirando fotos para a formatura, quando a Nicolas entrou no mar com outras pessoas e não retornou. Relatos indicam que o jovem ficou submerso por cerca de 15 minutos.