Redes sociais de família de Carla Zambelli estão fora do ar após ordem do STF

Ela complementa "não bastasse isso, mandou também bloquear as contas da minha mãe, Rita Zambelli, que é pré-candidata a deputada federal. Ao fazer isso, atinge não apenas a cidadã, mas também a filha".

Por fim, Zambelli afirma que denunciará "esse abuso, essa perseguição e essa escalada autoritária em todos os fóruns internacionais possíveis. O mundo precisa saber que, no Brasil, ministros do Supremo agem como imperadores, atropelando leis, calando vozes, destruindo famílias."

O advogado Alberto Rollo, explica que a decisão de remover as redes é valida para as plataformas "com sede, endereço ou domínio no Brasil. As big techs devem cumprir essas ordens quando tem endereço no Brasil".

Justiça pode derrubar redes de familiares de Carla Zambelli?

É possível que a justiça derrube a rede de familiares de um deputado, no entanto, são necessários alguns requisitos.

"Com relação às redes sociais da mãe e do filho, como essas pessoas não são parte direta do processo, é preciso que haja justificativa plausível. Por exemplo, se essas redes estão sendo usadas pela deputada Carla Zambelli a partir de onde ela se encontra ou que ela está enviando recados para serem veiculados por meio desta rede social", explica o advogado Fernando Neisser, professor de direito eleitoral da FGV/SP.