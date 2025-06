Bombeiros resgatam de buraco corpo de empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos

Um descensor foi usado no deslocamento do agente para o interior do buraco: ele prendeu o corpo da vítima ao seu e foi guindado para fora da fenda. O buraco tem 45 centímetros de diâmetro por 3 metros de profundidade.

Sem calça e tênis

A morte do empresário intriga familiares e amigos. Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), todas as circunstâncias do caso são apuradas pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o ocorrido como morte suspeita.

Quando foi visto pela última vez, Adalberto trajava calça jeans, jaqueta, tênis e capacete. Ao ser retirado do buraco, ele estava sem as calças e o par de tênis. O capacete que ele usou no evento com motocicletas que acontecia no autódromo estava no local, assim como a carteira o celular de Adalberto.

Informações dadas à polícia por familiares indicam que não houve movimentação na conta bancária do empresário após seu desaparecimento.