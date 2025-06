Convenção do PSDB autoriza incorporação com Podemos na tentativa de manter o partido vivo

A incorporação, no modelo proposto, dividirá a estrutura executiva nacional do partido em duas: metade do Podemos e metade do PSDB.

"O PSDB está se renovando para mostrar que é possível fazer diferente", disse Marconi Perillo, presidente do partido.

A ideia da sigla é apresentar um novo PSDB, como um partido "radical de centro", com um novo símbolo e um novo programa até outubro deste ano. "O PSDB é radical, sim. É radical no que importa", afirmou Perillo.

A frase "radical no que importa" estampa bonés azuis do PSDB distribuídos aos partidários na convenção desta quinta-feira, seguindo a tendência de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-presidente Jair Bolsonaro.