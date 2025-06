Destinação do lixo é inadequada em 1.855 cidades: como resolver o problema?

Neste 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Brasil ainda tem cerca de 3 mil lixões a céu aberto e 1.855 municípios que não dão destinação adequada a seus detritos, desrespeitando a Política Nacional de Resíduos Sólidos, adotada em 2010. O balanço foi apresentado por João Gianesi Netto, presidente do Instituto Valoriza Resíduos, que promove a conscientização sobre a coleta, reciclagem, tratamento e destinação ecologicamente correta do lixo, em busca de um futuro mais sustentável.

Em entrevista à Rádio Eldorado, ele disse que os municípios mais afetados têm menos de 10 mil habitantes e alegam falta de recursos para viabilizar uma destinação correta do lixo. Gianesi defendeu a necessidade de mais financiamentos governamentais e de iniciativas de regionalização para que as prefeituras possam se unir e reduzir os custos para o tratamento adequado dos resíduos.