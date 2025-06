Filho de Zambelli cria novo perfil em rede, se define como 'censurado' e diz que teme prisão

O filho da deputada Carla Zambelli (PL-SP), João Zambelli, criou novo perfil no Instagram nesta quinta-feira, 5. O jovem, de 17 anos, fez a nova conta após a original ser retirada do ar por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, 4.

Na biografia do perfil, João se descreve como "filho censurado de uma parlamentar brasileira perseguida". A conta possui apenas um vídeo e alcançou 21 mil seguidores até o fim da tarde desta quinta.