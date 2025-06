Justiça Eleitoral cancelou 5 milhões de títulos

Para verificar a situação do título eleitoral, o eleitor deve acessar a página do TSE e fazer uma busca usando o número de seu CPF ou do título de eleitor.

Após a verificação, é possível regularizar o documento na própria plataforma. No entanto, em alguns casos, pode ser necessário que o indivíduo compareça a um cartório eleitoral.

Como regularizar o título eleitoral?

Segundo o TSE, 5.308.871 eleitores não votaram nas últimas três eleições, porém, 223.211 justificaram o motivo da ausência dentro do prazo estabelecido e, por isso, mantiveram seu título regular.

O tribunal ainda ressalta que 26.108 dos faltantes não tiveram os títulos cancelados por serem de grupos em que o voto é facultativo ou se enquadram em outras condições que dispensam a participação no pleito. Por fim, 17.505 documentos foram cancelados por outros motivos diversos, como óbitos.

Aqueles que não fizeram a justificativa devem acessar o sistema de Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do TSE. É possível regularizar o documento online.