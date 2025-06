Lula diz que Marina é 'magrinha' de tanto trabalhar para defender o Brasil

Lula chegou nesta quarta-feira, 4, a Paris para uma visita de Estado, a convite do presidente francês, Emmanuel Macron, e para outras atividades de interesse para o Brasil. Esta é a primeira vez em 13 anos que o governo brasileiro realiza uma visita de um chefe de Estado à França. A última ocorreu em 2012, durante o mandato de Dilma Rousseff (PT).

Ainda nesta semana, na terça-feira, 3, Lula já havia citado Marina Silva durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto. "Marina Silva é uma companheira da mais extraordinária lealdade ao governo. Eu tenho 100% de confiança nela, e é uma companheira que eu sei que tem 100% de confiança em mim. Tudo que ela faz, ela se propõe a discutir comigo", disse.

As declarações ocorreram dias após a ministra deixar uma audiência pública no Senado devido a uma série de discussões com parlamentares da oposição. Na ocasião, Marina teve seu microfone cortado e ouviu do senador Marcos Rogério (PL-RO) que ela deveria "se por no seu lugar". Marina disse que se sentiu desrespeitada durante a sessão convocada para debater a criação de unidades de conservação na Margem Equatorial.

Lula reafirmou que telefonou para Marina para parabenizá-la pela decisão de se retirar da sessão do Congresso. "Quando terminaram as agressões a ela no Senado, eu recebi um vídeo e eu liguei para ela dando os parabéns pela ter se retirado pelas ofensas que fizeram e pela grandeza dela", afirmou Lula na terça.