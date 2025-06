Marina Silva: Não podemos permitir retrocessos e golpe mortal na legislação ambiental

"Não podemos permitir que, em nome da agilização das licenças ambientais, seja desferido um golpe mortal em nossa legislação, justamente quando o desequilíbrio ecológico, que está acelerando as mudanças climáticas, nos cobra mais responsabilidade", declarou a ministra.

No pronunciamento, que durou quatro minutos e 22 segundos, Marina também fez um balanço das ações do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela disse que a gestão conseguiu reduzir pela metade o desmatamento na Amazônia e em 32% em todo o território nacional.

Marina disse ainda que a pasta está colocando em prática o Plano Clima, que trabalha com metas e compromissos "ambiciosos" contra o aquecimento global. A ministra frisou também que o governo é orientado por ciência, justiça social e investimentos consistentes em políticas ambientais. No início do pronunciamento, ela destacou que Lula possui um "compromisso com a vida".