Onde está a Cracolândia? Como está o jogo de gato e rato de polícia e tráfico no centro de SP

O órgão informou ainda que amplia as bases fixas. "Sete das 11 bases comunitárias previstas já foram inauguradas; as demais devem ser entregues até julho deste ano", informa a SSP.

Moradores reconhecem que a presença dos policiais inibe o tráfico que, nas últimas semanas, chegou a ser vendida em caixotes de madeira ou caixas de papelão. Além das drogas, eram vendidas roupas e bebidas alcoólicas. "Não sabia como era ter usuários na porta de casa. Agora sei", declarou um morador da região há dez anos.

Na noite desta terça-feira, 3, os caixotes já haviam sido retirados da praça, que estava vazia por volta das 22h. Por outro lado, os usuários - um grupo de 20 a 30 pessoas - se concentrava embaixo do Minhocão.

Iezio Silva, presidente da Associação Pró-Campos Elíseos, afirma que essa base móvel estava nas proximidades da Praça Princesa Isabel desde abril. Agora mudou de lugar. Questionada sobre a mudança, a SSP não se manifestou.

Moradores reclamam de usuários na Avenida Duque de Caxias

Moradores e frequentadores denunciam concentrações de usuários na Avenida Duque de Caxias, nos cruzamentos com as ruas Guaianazes e Gusmões. O cruzamento, com quatro prédios residenciais fica a dois quarteirões da Secretaria de Segurança Pública e do Hospital da Mulher.