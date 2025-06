Paulo Figueiredo diz que Carla Zambelli já está na Itália

No vídeo, Zambelli reclamava do pedido de prisão da Procuradoria-Geral da República (PGR), posteriormente aceito pelo ministro Alexandre de Moraes.

Zambelli foi condenada no mês passado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e após o anúncio de que não retornará ao País, o ministro Alexandre de Moraes determinou sua prisão preventiva.

Denunciado por tentativa de golpe em fevereiro deste ano, o blogueiro disse se sentir honrado com a manifestação da PGR, que o acusou de organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano ao patrimônio da União, entre outros. O denunciado não apresentou defesa e deve ser o primeiro réu julgado à revelia no STF, como mostrou a Coluna do Estadão.