Precisamos trabalhar regulação das redes e parlamento precisa ter coragem, diz Lula

O presidente disse ainda que a regulação das redes sociais vai ser uma "briga" que dependerá de uma maior participação social.

As declarações de Lula foram feitas em uma cerimônia de encontro com a comunidade brasileira ao lado da prefeita de Paris, Anne Hidalgo. Também na capital francesa, Lula deve ter um jantar com Macron a primeira-dama francesa, Brigitte Macron.

A fala de Lula se dá no dia em que o STF volta a discutir a constitucionalidade de um trecho do Marco Civil da internet que limita a responsabilização das plataformas por postagens de terceiros. O ministro André Mendonça conclui seu voto nesta quinta-feira, 5. Pelo que apresentou na quarta-feira, 4, ele tende a divergir dos colegas sobre o tema, defendendo que cabe ao Congresso fazer a regulação.