RS divulga comunicado sobre nova investigação de suspeita de gripe aviária

São Paulo, 5 - A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), do Rio Grande do Sul, informou em comunicado que, durante uma visita de rotina na terça-feira (3), coletou amostras em um frigorífico de Westfália, no Vale do Taquari, e em aves de subsistência em Capela de Santana, no Vale do Caí, para analisar a possível presença do vírus da influenza aviária. "Até o momento, não há confirmação de novo foco da doença no Estado", destacou a Seapi, que realizou a ação por meio do Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul (SVO-RS).De acordo com o Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA), a granja de origem das aves, localizada em Teutônia, foi vistoriada e não apresentou indícios de contaminação. As amostras seguem em análise laboratorial, enquanto os locais permanecem sob monitoramento.A diretora do DDA, Rosane Collares, explicou no comunicado que coletas como as realizadas nos dois municípios são procedimentos rotineiros do SVO-RS. "A Seapi mantém vigilância ativa e permanente em todo o Estado, com equipes capacitadas para monitoramento, investigação e resposta rápida a qualquer suspeita da doença. O setor produtivo também segue colaborando de forma responsável, adotando as medidas preventivas recomendadas", declarou.Nesta quarta-feira, 4, durante entrevista coletiva, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, relatou que "há uma suspeita de gripe aviária sendo investigada em uma planta comercial em Teutônia". Apesar da apuração em andamento, o ministro ressaltou que, até o momento, não foi registrada grande mortandade de animais no local. Especialistas avaliam ser esse um bom indicativo de que o resultado pode ser negativo. Essa foi a primeira menção pública a uma nova possível ocorrência em granja comercial desde o caso confirmado em Montenegro (RS), em maio.