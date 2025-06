Sem mobilizar US$ 1,3 tri, corremos o risco de criar um apartheid climático, diz Lula em Paris

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que é preciso que o mundo reúna US$ 1,3 trilhão para enfrentar as mudanças climáticas, sob o risco de "criar um apartheid climático" caso isso não aconteça.

"Sem mobilizar US$ 1,3 tri para o enfrentamento da mudança do clima, corremos o risco de criar um apartheid climático. Eu estava na COP15, na Dinamarca, quando os países mais desenvolvidos prometeram uma contribuição financeira de US$ 100 bi para ajudar os países que ainda têm floresta em pé a manter a floresta em pé", declarou.

O presidente voltou a dizer que "embaixo de cada árvore deve ter um indígena, um pescador, um extrativista, um pequeno produtor rural, e é importante a gente garantir a essa gente o direito de se manter na floresta vivendo com o mínimo de qualidade de vida".