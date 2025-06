Baixa cobertura vacinal preocupa em SP; síndrome respiratória segue em alta

A vacinação contra a gripe no Estado de São Paulo enfrenta baixa adesão do público prioritário, formado por idosos, crianças menores de seis anos e gestantes. Até o momento, apenas 34,88% desse grupo recebeu a vacina. A situação da cobertura vacinal preocupa especialistas diante do aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por influenza A e pelo vírus sincicial respiratório (VSR) no Brasil.

Na capital paulista, os índices de imunização contra a gripe seguem a tendência estadual. A cobertura vacinal geral está em 37,3%, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Entre os idosos, 39% foram vacinados. A taxa cai para 33,4% entre crianças de 6 meses a menores de 6 anos, e para 30,8% entre gestantes.

A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é vacinar 90% da população prioritária - na capital paulista, isso corresponde a 2,9 milhões de pessoas. No Estado, o grupo prioritário soma 19,3 milhões de indivíduos.