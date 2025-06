Bolsonaro se hospeda com Tarcísio às vésperas de depoimento no STF sobre golpe

Tarcísio desmarcou uma reunião prevista para às 15h30 desta sexta-feira com o vice-governador, Felício Ramuth (PSD), e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), para tratar do projeto do novo Centro Administrativo do governo de São Paulo, que será construído na região central da capital.

O motivo do cancelamento, que partiu da gestão Tarcísio, não foi informado. As demais agendas do governador estão mantidas. Ele recebe às 18h a princesa Kako, do Japão, que será agraciada com a Ordem do Ipiranga, mais alta honraria concedida pelo Estado de São Paulo. No sábado, Tarcísio viaja a Indaiatuba e a Capivari para acompanhar as formaturas do primeiro ciclo do programa Caminho da Capacitação.

Tarcísio prestou depoimento na semanada passada na condição de testemunha de defesa de Bolsonaro e disse que o ex-presidente "jamais" falou em golpe. Bolsonaro é acusado de liderar uma trama para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que o derrotou nas eleições de 2022.

"Jamais, nunca", respondeu o chefe do Executivo paulista ao ser questionado no STF se tomou conhecimento da intenção de Bolsonaro dar um golpe de Estado durante cinco visitas que fez ao aliado entre novembro e dezembro de 2022.

"Assim como nunca tinha acontecido durante meu período como ministro, nas visitas que eu fiz, em várias conversas, ele jamais tocou nesse assunto e mencionou qualquer tentativa de ruptura", continuou Tarcísio.