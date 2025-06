Brasileiro é preso suspeito de causar morte de mulher que pulou de prédio em chamas na Itália

O brasileiro Michael Pereira, de 45 anos, foi preso pela polícia de Milão, no norte da Itália, suspeito de ter causado a morte de sua companheira, a enfermeira brasileira Sueli Leal Barbosa, de 48, na quinta-feira, 5. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do brasileiro até o fechamento deste texto.

Sueli morreu ao pular da janela do quarto andar do prédio, onde morava com o suspeito, para escapar de um incêndio que teria sido causado por ele. De acordo com a polícia, Pereira foi apresentado à Justiça e está sob custódia.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, por intermédio do Consulado-Geral do Brasil em Milão, tem ciência e acompanha o caso, a partir de contato da família do interessado. A atuação consular do Brasil pauta-se pela legislação internacional e nacional.