Em Paris, Lula volta a pedir para Macron 'abrir coração' para acordo Mercosul-UE

Brasília e Paris, 6 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, repetiu nesta sexta-feira, 6, o pedido ao presidente da França, Emmanuel Macron, por apoio ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Lula fez um balanço positivo dos encontros com políticos franceses com os quais ele se reuniu na capital francesa. São todos "companheiros", disse o líder brasileiro."Presidente Macron, abra o seu coração para o Brasil, e vamos fazer o acordo União Europeia-Mercosul, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade. Querem derrotar o multilateralismo, o livre comércio. A volta do protecionismo não ajuda ninguém", afirmou Lula, que já havia feito o mesmo apelo ao presidente francês nesta semana durante visita de Estado ao país europeu.Lula disse ainda não entender o motivo pelo qual Brasil e França possuem um fluxo de comércio inferior a US$ 10 bilhões. Em tom de brincadeira, parabenizando a conquista da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, ele disse que, no futebol e na política, "vale muito mais o coletivo que o individual".As declarações do presidente foram feitas na sessão de encerramento do Fórum Empresarial Brasil-França, em Paris. Lula cumpre agendas em território francês até a segunda-feira, 9.