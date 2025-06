Entidades de transparência pedem ao STF bloqueio de pagamento de emendas paralelas

O novo dispositivo inserido no Orçamento deste ano prevê R$ 8,5 bilhões para deputados e senadores direcionarem com critérios precários de transparência, que favorecem o uso político do recurso público.

O Palácio do Planalto, a Câmara e o Senado foram procurados para comentar. Caso haja manifestações, o texto será atualizado.

As emendas paralelas se misturam aos gastos do governo federal e não são identificadas como de autoria de parlamentares, embora tenham como origem as comissões temáticas da Câmara, do Senado e do Congresso.

Essas comissões já tinham o poder de movimentar R$ 11,5 bilhões no Orçamento da União. Com o recurso "paralelo" extra, o volume de emendas de comissão alcança o maior patamar desde 2020, com R$ 20 bilhões.