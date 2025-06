Forças Armadas devem destinar 30% de vagas para pretos e pardos, indígenas e quilombolas

A partir de agora, os concursos públicos realizados pelas Forças Armadas deverão reservar 30% das vagas para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas. A medida está prevista na Lei nº 15.142, de 3 de junho de 2025, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e publicada no Diário Oficial da União no dia 4 de junho.

A nova legislação determina que o percentual de cotas seja aplicado a todos os concursos e processos seletivos da administração pública federal direta, o que abrange também os processos seletivos das academias militares e cursos de formação de praças do Exército, Marinha e Aeronáutica. As Forças Armadas do Brasil ainda não detalharam como a medida será implementada e qual o impacto na entidade.

A reserva valerá sempre que o concurso ofertar duas ou mais vagas, e deverá ser aplicada também sobre as vagas que surgirem durante o prazo de validade do certame. Além disso, a lei determina a criação de procedimentos de verificação da autodeclaração racial, com participação de especialistas, para garantir a lisura do processo e coibir fraudes.