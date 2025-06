Juiz abre ação contra dono de clínica como mandante de agressão a jornalista no Recife

O Ministério Público afirma que o empresário foi o 'autor intelectual do crime'. "A motivação do covarde crime foram postagens do jornalista sobre supostas ilicitudes que ocorriam na clínica em que Rodrigo Tavares era o dono, a LP Saúde, como a agressão a uma paciente, a utilização de 'CRM vencido' e suposta falsificação de assinaturas", assinala o promotor de Justiça João Alves de Araújo, autor da denúncia.

A acusação formal foi recebida pelo juiz Laiete Jatobá Neto, da 3.ª Vara Criminal do Recife. Ele viu 'indícios suficientes de autoria' e mandou citar Rodrigo Ramos e Pedro Henrique para apresentarem resposta escrita à acusação, no prazo de dez dias.

O ataque a Ricardo Antunes foi filmado por uma pessoa ainda não identificada que estaria ao volante de um carro. As cenas do espancamento foram imediatamente divulgadas nas redes sociais. Para o promotor esse detalhe indica que o crime foi premeditado com o 'intuito de violar a honra da vítima e sua imagem'.

O jornalista, que dirige um blog de grande repercussão no Recife, foi emboscado quando saía de uma barbearia na avenida Conselheiro Aguiar. "Pedro Henrique, por ordens do acusado Rodrigo Tavares Ramos, ambos em perfeita comunhão de desígnios, vontades e ações, ofendeu a integridade corporal do sr. Ricardo César do Vale Antunes, a qual resultou em deformidade permanente na vítima", afirma o promotor.

"Naquele dia, a vítima, jornalista com um blog de notícias de amplo acesso e muito famoso, foi surpreendida pela chegada do acusado que lhe aplicou um forte soco na região da face e, quando ela já estava ao chão, voltou a ser atacada, de forma ainda mais incisiva, vindo a sofrer mais socos que lhe causaram as lesões corporais", sustenta a acusação.

Segundo a denúncia, a relação entre Pedro Henrique e Rodrigo Tavares 'é próxima e pode ser comprovada por vídeos que constam nos autos'. O promotor ressalta que o empresário 'conta com histórico de violência e coleciona boletins de ocorrência contra si pelo crime previsto no artigo 147 do Código Penal'. O 147 define o crime de ameaça.