O que se sabe sobre o caso do engenheiro morto durante assalto a residência em SP

A morte do engenheiro civil Francisco Paulo de Sebe Filippo, de 57 anos, vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) no Jardim Paulista, bairro próximo ao Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo, ainda segue sob investigação do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

O caso foi registrado na noite da última quarta-feira, 4, na residência localizada na Rua Henrique Martins. Conforme revelou o Estadão, desde o ano passado a região enfrenta alta na criminalidade.

Filippo, de 57 anos, era sócio e diretor técnico da construtora Filippo, ativa desde 1992 na capital paulista e com empreendimentos em bairros como Aclimação, Brooklin e Chácara Klabin.