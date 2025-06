Quem é Penélope, ex-líder do PCC presa em SP

De acordo com a Polícia Civil, Luma já tinha sido presa em flagrante em 2018 por andar armada com um fuzil calibre 762, pistolas e munições dentro de um compartimento secreto do veículo onde estava.

Ela, no entanto, acabou não cumprindo a pena e passou à condição de procurada após a operação em Ribeirão Preto. Na época, as investigações já apontavam Luma como integrante do PCC e sintonia do grupo.

A suspeita também é apontada por participar de um crime em julho de 2022, no interior de São Paulo. As investigações apontam que ela participou de um assalto a uma residência na cidade de Americana.

A vítima chegava em casa quando foi rendida por dois criminosos em um veículo, que era conduzido por Luma. Os assaltantes renderam a moradora, a prenderam no banheiro e levaram R$ 40 mil em joias e relógios de luxo avaliados em R$ 150 mil, entre outros objetos.

As investigações apontaram Luma como a mandante do crime. De acordo com a polícia, ela chegou a alugar uma casa no condomínio com documentos falsos e a morar no residencial antes do assalto. Ela acabou sendo reconhecida como uma das integrantes do grupo criminoso.

"A mandante se passou por moradora, mulher branca, de cerca de 30 a 35 anos (na época) sendo que ela e os demais moradores quase nunca saiam ou eram vistos", informou a Polícia Civil, em nota.