Receita Federal publica normas para armamento de auditores fiscais

O Diário Oficial da União (DOU) publicou nesta quinta-feira, 5, as normas para a concessão do porte de armas para Auditores-Fiscais e Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil.

O documento restringe o armamento aos funcionários da Receita que "participem de atividades que envolvam risco funcional" quando estiverem atuando em "repressão aduaneira; controle de carga e trânsito; controle de bagagem acompanhada; fiscalização aduaneira; fiscalização de tributos internos; pesquisa e investigação; corregedoria; e administração de mercadorias apreendidas.

Segundo a portaria, o "risco funcional" é definido como aquela em que o servidor tenha sua integridade física ameaçada, seja de forma direta, ou "indiretamente ameaçada, com base em potencial reação violenta de pessoa afetada por sua atuação funcional".