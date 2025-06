Recém-nascida sofre agressão em BH por ser confundida com bebê reborn

Um homem de 36 anos foi preso na noite desta quinta-feira, 5, após agredir uma recém-nascida de quatro meses por confundir com um bebê reborn, em Belo Horizonte (MG). O suspeito achou que os pais usavam a boneca realista para furar a fila em um trailer de lanches.

Atingida por um tapa, a criança passou por atendimento no Hospital João XXIII. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi mantido preso por lesão corporal. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito.

Conforme o relato da Polícia Militar, que levou o caso à delegacia, a agressão aconteceu por volta das 23h45, na avenida Getúlio Vargas, na região central da capital mineira. Um casal havia deixado a fila de um food truck após pegar um lanche, quando o homem se aproximou do local. A mulher, de 25 anos, estava com o bebê no colo.