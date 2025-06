Romeu Zema reitera que pretende sair candidato à Presidência em 2026

Questionado sobre se pretende sair candidato à Presidência mesmo sem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, Zema disse que o que quer é ajudar o Brasil e que participará de qualquer coisa para ver o PT fora do governo.

Zema voltou, ainda, a afirmar que se eleito pretende conceder indulto ao ex-presidente Bolsonaro. "Sou totalmente favorável, totalmente favorável. Nós já demos indulto no passado e anistia para quem assassinou, sequestrou", disse acrescentando que vê como muito errado condenar alguém que pichou com batom uma estátua. O governador mineiro se referiu à cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que pichou com batom a estátua A Justiça, em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

