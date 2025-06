Zambelli procurada: conheça o delegado brasileiro que comanda a Interpol

Zambelli entrou para a relação de procurados por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que decretou a prisão preventiva da deputada e mandou a Polícia Federal descobrir sua localização e viabilizar o pedido de extradição.

Urquiza foi chefe da Divisão de Cooperação Jurídica Internacional da Polícia Federal do Brasil e diretor-assistente na Diretoria de Crimes Organizados e Emergentes na sede da Interpol, em Lyon, França. No Brasil, liderou o Escritório Central Nacional da Interpol, a Divisão de Cooperação Policial Internacional, a Divisão de Relações Internacionais e a Diretoria de Tecnologia da Informação da Polícia Federal.

Formado em Direito pela Universidade de Fortaleza, com pós-graduações em Administração Pública pelo IBMEC e em Direito Ambiental pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Urquiza é também ex-aluno da Academia Nacional do FBI, em Quantico, Virgínia, EUA.

Em novembro do ano passado, a Polícia Federal e o Ministério da Justiça afirmaram que a eleição de Urquiza "reflete a alta prioridade atribuída pelo governo brasileiro ao combate ao crime organizado transnacional, que tem na cooperação internacional, crescentemente, uma dimensão essencial"

De acordo com as entidades, a nomeação representa "o reconhecimento, pela comunidade internacional, do profissionalismo e da competência da Polícia Federal brasileira no enfrentamento à criminalidade, bem como de sua relevante contribuição ao trabalho da Interpol".