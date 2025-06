Zanin quer nomes de servidores do STJ em inquérito sobre vazamento de dados

- Logs de acesso, do histórico de movimentação, das operações realizadas (criação, exclusão, alteração, envio, assinatura publicação etc.), do nome e siglas do usuário responsável pela operação, além dos servidores com permissão de leitura dos documentos produzidos nos autos dos processos, com a indicação do nome do servidor, e-mail funcional e pessoal, telefone e matrícula;

- Lista dos servidores públicos (quadro permanente ou cedidos) lotados nos gabinetes dos ministros João Otávio Noronha e Mauro Campbell, englobando o período entre 1 de janeiro de 2024 até a presente data, contendo nome completo, e-mail e telefone de todos os servidores que atuam e que já atuaram nos citados gabinetes no período acima indicado.

Em sua decisão, à qual o Estadão teve acesso, Zanin exalta "as indiscutíveis qualidade e produtividade do Poder Judiciário brasileiro" e afirma que seu prestígio "lamentavelmente pode vir a sofrer máculas em virtude do agir de uma ínfima minoria de seus membros e servidores".

"Eventuais condutas que se desviem da ética e das imposições legais necessitam, pois, de escorreitas investigações", defende o ministro.

"A gravidade concreta dos casos narrados mostra-se até aqui manifesta, exigindo pronta resposta desta Suprema Corte, até porque envolvem menção - verdadeiras ou não, não é possível saber neste momento - a ministro do Superior Tribunal de Justiça."

'Ligações fortíssimas no STJ'