Bolsonaro convoca seus apoiadores para assistir a depoimento a Moraes

Mais cedo, Bolsonaro voltou a defender que a direita eleja 50% das cadeiras do Congresso para que tenham poder de "mudar o País". O ex-presidente sugeriu que o cenário lhe daria ainda mais poder que o Poder Executivo. "Nós mandaremos mais que o presidente da República", afirmou.

Durante sua apresentação no evento partidário, ele segurou um pedaço de papel em que constavam a Oração do Paraquedista de um lado, e, no verso, os nomes de alguns ministros do STF: André Mendonça, Luís Roberto Barroso e Luiz Fux. Não foi possível identificar um dos rabiscos.

Zambelli

Realizado um dia após a Interpol ter incluído o nome da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) em sua lista vermelha a pedido da Justiça brasileira, o evento do PL Mulher ignorou a situação da parlamentar.

Zambelli não foi mencionada em nenhuma das falas da abertura do evento. O perfil oficial do PL Mulher se limitou a publicar uma foto no Instagram, com um pedido de oração. Já a conta do partido nem sequer se manifestou. A deputada enfrenta um isolamento após se distanciar de Bolsonaro nos últimos anos.

Zambelli foi condenada pela Primeira Turma do STF a dez anos de prisão, em regime inicial fechado, e à perda do mandato pela invasão hacker aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A deputada anunciou no dia 3 de junho que saiu do Brasil e que deve se estabelecer na Europa. O movimento fez com que ela fosse considerada foragida.