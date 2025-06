Brasil ainda carece de política pública clara e efetiva para proteger fronteiras, diz Derrite

"O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, e o porto de Santos é o segundo maior exportador da droga, só atrás de Guayaquil, no Equador. E nós não produzimos cocaína", disse ele, ao destacar a importância de uma ação coordenada entre as forças de segurança federais e estaduais.

Segundo Derrite, o efetivo das polícias federais é insuficiente para enfrentar o problema sozinho. "A Polícia Federal tem cerca de 13 mil homens, a Rodoviária Federal também. São 26 mil no total. Aqui em São Paulo, temos 111 mil homens e mulheres. Precisa existir uma rede colaborativa, integrada."

Outro ponto criticado por Derrite foi a falta de medidas mais duras contra a reincidência criminal. "Nós prendemos uma, duas, 15, 30 vezes um criminoso por roubo", disse.

Ele defendeu a limitação do acesso à audiência de custódia. "Eu não sou a favor de acabar com a audiência de custódia, mas de limitar o acesso. A sociedade aceita que quatro sequestradores sejam liberados após audiência de custódia? Tenho certeza que não."

Sobre os repasses federais, Derrite afirmou que o valor destinado à segurança pública é "irrisório" diante do orçamento necessário. "De uma pasta como a minha, que tem R$ 33 bilhões de orçamento no ano, eu recebo R$ 50 milhões do governo federal. É muito pouco para se combater o crime."

*Os repórteres viajaram a convite da Esfera Brasil