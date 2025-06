Como age a quadrilha especializada em invadir casas que matou engenheiro nos Jardins

O modus operandi consiste em ter um conhecimento prévio sobre o local que será invadido, adentrar a residência por meio da clonagem do aparelho do portão, render os moradores e roubar os pertences das vítimas. A ocorrência costuma ser praticada por quatro a cinco integrantes e o assalto pode durar horas.

Willian, apontado como o responsável por atirar contra Filippo, não foi localizado em sua residência e, até a tarde desta sexta, seguia foragido. Wesllen morreu após trocar tiros com a polícia. Os agentes ainda trabalham para saber quem são os outros dois criminosos que invadiram a casa do engenheiro.

Contudo, dois homens, identificados como Cauan e Alexandre, acabaram sendo detidos na incursão policial desta sexta - eles estavam na mesma casa em que se encontrava Wesllen. Um deles foi mantido preso por porte ilegal de armas e o outro, até a tarde, estava sendo investigado por também possível participação neste e em outros crimes da quadrilha. A reportagem não localizou a defesa dos suspeitos.

"Esse grupo é muito grande. Eles vão trocando de componentes. Estamos apurando a participação deles em outros roubos a residências. Não só esse que, infelizmente, vitimou o engenheiro", disse o delegado Sérgio Ricardo, titular da 2ª Delegacia do Patrimônio.

Os delegados identificaram que a quadrilha praticou um crime semelhante no final de maio, entre os dias 28 e 29 de maio, na região de Pinheiros. As vítimas foram os familiares do dono de uma rede de restaurantes.

Os bandidos invadiram a residência, renderam o empresário, a esposa e dois filhos adolescentes e mantiveram as vítimas sob domínio por 12 horas, as obrigando a realizar transferências bancárias. O crime começou na noite do dia 28, durou toda a madrugada e se encerrou apenas na manhã do dia seguinte.