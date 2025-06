Entidades vão ao STF contra uso de 'emendas paralelas' pela câmara

As emendas paralelas se misturam aos gastos do governo federal e não são identificadas como de autoria de parlamentares, embora tenham como origem as comissões temáticas da Câmara, do Senado e do Congresso. Essas comissões já tinham o poder de movimentar R$ 11,5 bilhões no Orçamento da União. Com o recurso "paralelo" extra, o volume de emendas de comissão alcança o maior patamar desde 2020, com R$ 20 bilhões.

"Embora direcionadas por parlamentares, elas (as emendas paralelas) poderão se misturar aos demais gastos do governo federal identificados como RP 2 (gastos discricionários do Executivo) e RP 3 (gastos com o PAC), caso o Executivo não estabeleça uma forma de rastreá-los. A prática contraria frontalmente as determinações do STF sobre o tema e se configura como mais uma nova versão do orçamento secreto", destaca a Transparência Brasil.

O fato de o novo dispositivo ter sido viabilizado por acordo do Legislativo com o Executivo é "um agravante", na avaliação da entidade, e "um escárnio com a demanda da sociedade por mais transparência nos gastos públicos".

