Inep prorroga prazo de inscrições para o Enem para até o dia 13 de junho

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ampliou o prazo de inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até o dia 13. A princípio, as inscrições se encerrariam na sexta-feira, 6, às 23h59, mas o prazo foi prorrogado durante a madrugada deste sábado, 7.

Para se inscrever, o candidato deve acessar a Página do Participante, no site oficial do Enem. O canal é exclusivo para a realização do exame.

Pela primeira vez, os estudantes do 3º ano do Ensino Médio matriculados em escolas públicas já estão pré-inscritos automaticamente no Enem 2025.