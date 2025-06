Polícia encontra sangue em carro de empresário achado morto em buraco de obra no Autódromo

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou ao Estadão que encontrou material biológico no carro do empresário Adalberto Amarillo dos Santos Júnior, encontrado morto em uma área em obras nas proximidades do Autódromo de Interlagos na manhã da última terça-feira.

Em nota, a SSP informou que solicitou uma nova perícia no veículo da vítima. Exames de confronto genético serão feitos para saber se o material encontrado é de Adalberto

Segundo informações da TV Globo, as manchas de sangue encontradas estavam ao lado da porta, no assoalho traseiro, atrás do banco do passageiro e no banco de trás do veículo.