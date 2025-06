Presos 2 por assassinato de empresário; polícia mata 1

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira, 6, dois suspeitos pela morte do engenheiro Francisco Paulo de Sebe Filippo, assassinado com um tiro na nuca na quarta-feira, em assalto a residência no Jardim Paulista, perto do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

Um terceiro homem, identificado como Wesllen Medeiros da Silva, morreu baleado em confronto, segundo informações preliminares - a defesa dele não foi localizada. As buscas seguem para localizar um quarto suspeito.

A ação ocorreu na região do Parque das Flores, na zona leste. Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) foram até lá para cumprir mandados de prisão contra dois suspeitos identificados nas investigações. Além de Wesllen, agentes da Divisão de Investigações sobre Crimes Contra o Patrimônio, responsável pela incursão, também miravam Willian Alex Bueno, agora foragido.