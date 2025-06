Segundo maior diamante do País é descoberto em Minas Gerais

O segundo maior diamante já encontrado no Brasil, que em formato bruto pesa 646,78 quilates (129,35 gramas), foi descoberto no mês passado no município de Coromandel, em Minas Gerais, segundo a Agência Nacional de Mineração (ANM).

A pedra preciosa está avaliada em R$ 16 milhões. O maior diamante já descoberto no Brasil também foi encontrado nesse município mineiro, em 1938, e, bruto, tinha 727 quilates.

O diamante descoberto em maio tem coloração marrom e foi extraído nas margens do Rio Douradinho, em área com Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) regularmente titulada e fiscalizada, de acordo com a ANM. A pedra preciosa foi declarada pelo titular da PLG no Relatório de Transações Comerciais do Cadastro Nacional de Comércio de Diamantes (CNCD) em 29 de maio.