Amigos lamentam morte de empresário em Interlagos: 'Ninguém merece morrer dessa forma'

O que os dois mais querem é o que os demais amigos e a família desejam: entender o que aconteceu. "Fica uma incógnita. Não teve lesão corporal, não teve facada, não teve tiro, sequestro. É como se ele tivesse sido abduzido e jogado dentro do buraco", afirma Robison. "Ninguém merece morrer dessa forma".

Relembre o caso

O empresário Adalberto Amarillo Júnior desapareceu na noite do dia 31 de maio, quando participava do Festival Interlagos 2025: Edição Moto.

Na terça-feira, 3, ele foi encontrado morto em uma área em obras nas proximidades do autódromo. O corpo foi localizado por um funcionário que atuava na construção, em uma área sinalizada e totalmente isolada por tapumes e barreiras de concreto.

No sábado, 7, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou ter encontrado sangue no carro do empresário e adiantou que solicitaria exames para verificar se o material seria de Adalberto.

Quando foi visto pela última vez, ele trajava calça jeans, jaqueta, tênis e capacete. Ao ser retirado do buraco, porém, ele estava sem as calças e o par de tênis. O capacete usado no evento estava no local, assim como a carteira e o celular.